香港个股：奇峰国际遭证监会指令股份停牌，此前被沽空机构狙击已停牌逾年

中国票据市场：受资金扰动转贴利率跳涨，春节将近机构收票意愿不高
路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
路透香港12月15日 - 已停牌超过一年的奇峰国际 周二在联交所声明指，依据证券及期货规则条例第8(1)条，证监会指令公司股份暂停买卖。
从事林木资源管理及煤炭销售的奇峰国际去年11月20日起暂停股份买卖，公司此前遭沽空机构Muddy Waters发出报告，对公司的资产及资产负债表存疑，但公司其后公告称报告含有误导性陈述，编凑内容中伤公司及其子公司。
此外，奇峰国际上周公告称，已分别与光大证券 全资附属公司光大富尊投资及银河资本订立意向书，两公司将认购公司发行的可换股债券。但交易具体内容尚未正式公布。公司表示，这合作意向将使公司可尽快开始重质能源轻质化工程项目技术的工业推广工作，并进行配套的集资活动。
据证监会网页资料，联交所或证监会亦可主动指令公司停牌，以处理潜在及实际出现的市场混乱情况及保障投资者的权益。停牌视乎个别情况，并不设期限。一般而言，当上市公司公布内幕消息或其他重大发展后，或已符合联交所对有关公司所施加的复牌条件后，便可恢复交易。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)