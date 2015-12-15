港报社评：央企合并不受捧，显经改挑战--经济日报12月15日

中央今个月来频推央企合并，却遭金融市场冷待。中央纵有意整合央企形成协同效应，纾央企业务过度膨胀后遗，惟要有效提升央企以至国家竞争力，须加力开放市场，倒逼改革。

央企重组原被视为利好消息，近期却沦＂票房毒药＂，国资委上周五公布中远洋与中海集团重组后，两集团在港上市旗舰昨复牌后双双暴跌近两成七；而中央上周三亦公布五矿与中冶集团合并，在港上市的中国中冶至今亦累跌近一成九，反映投资者以真金白银，向有关合并案投不信任票。

事实上，去年全年央企合并仅一宗，惟今个月来中央已推三宗央企合并计划，反映央企整合步伐正加快。其政策背景，是中央在9月出台深化国企改革指导意见，表明将重组整合一批国有企业，国资委遂加快推进具体的央企合并方案，并在近期密集出台。且中央加速央企合并进程，相信有更迫切考量，就是央企经营绩效日益低落。今年首10个月，央企利润同比急降逾一成一，除因经济大环境吹冷风，更因不少央企近年盲目扩张，加剧产能过剩，令经营状况每况愈下，中央遂希望透过业务性质相近的央企合并，以减省成本提升效益，抱团迎战逆风。

惟市场对此显不买帐，关键是央企纵合并做大，仍未能解决提升央企竞争力，与提升国家竞争力这两大核心问题。

国资委在2003年成立以来，央企由196家整合成现时107家，惟央企效益却未见明显进步，央企规模愈来愈大、愈是垄断市场、愈受政策保护下，不断吃老本的结果是经营效率反而愈低。此除央企本身经营状况日益低落，更成经济滞塞环节，窒碍升级转型。

中央要扭转此局面，关键正是如前年的十八届三中全会所指，要让市场在资源配置上起决定性作用，此须中央在力推央企重组的同时，更要以壮士断腕的决心打破央企垄断，向民企释出更大市场空间，鼓励民企创业创新，既让经营更灵活的民企有更大发展空间，亦促央企在市场竞争的倒逼下革新求变。

若中央仅图让央企透过合并重组不断做大，续保垄断地位，市场门户却未相应向民企开放，央企恐续如过去般只做大而难做强，竞争力难望提升，更遑论成中央推经改的助力。

故中央加速推央企合并仅一小步，更非解决问题根本的对策，无论对央企存续以至国家发展而言，如何释放更多市场空间、发挥更大市场力量，才是治本之道。（完）

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