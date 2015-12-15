港报社评：改善施政缺陷，宁愿相信法治--信报12月15日

政府施政或者推动基建工程，有时候会受到市民提出司法覆核挑战，而且数量上并不罕见，回归后更愈来愈多，是否意味着司法覆核被滥用？终审法院前常任法官烈显伦（Henry Litton）早前公开批评，司法覆核程序屡遭滥用，政府或公营机构在没有涉及非法、滥权或越权的情况之下，有市民和团体提出没有理据的司法覆核申请，不明白为何法院仍花时间开庭处理，又颁布冗长判辞去解释不接纳覆核许可的理据。

对于司法覆核遭滥用与否的问题，终审法院前首席法官李国能昨日在报章撰文指出，近年司法覆核案件增加，让人关注到或许出现滥用的情况，然而，司法覆核有审批许可的程序，确保司法覆核不被滥用。李国能解释，2007年前，法庭批出司法覆核许可的门槛相对较低，只要案件有潜在可争拗之处便会获批准，及后终审法院丢弃原有做法，大幅提高门槛，法庭必须认为申请有合理可争拗之处，即有胜诉的机会才予以批准，否则法庭便会以公众利益为由不批准。李国能认为，获批许可的司法覆核，无论结果是成是败，均不能称为滥用司法程序。

平心而论，烈显伦针对的可能是＂滥用申请＂，最终是否获批许可乃后话。不过按照李国能的讲法，我们仍然清楚地看到，香港的司法机构设定了严格的把关原则，就算有人罔顾理据提出司法覆核申请，要是毫无争拗的空间，又没有胜诉的机会，申请将会徒劳。换言之，法庭有办法把＂滥用申请＂的个案过滤掉。说到底，申请是一回事，许可是另一回事，两者不能混为一谈。

李国能在文章之中强调，不应从负面角度把司法覆核看成对政府的滋扰，相反应正面看待。他引述前律政司司长黄仁龙2008年一篇演辞说道：＂有效的司法覆核应被视作良好管治的重要基础。＂

今时今日政治气氛充满以偏概全的对抗性，政府不获信任，政党惹人质疑，行政与立法之间又矛盾重重，一定程度上促使挑战权威的司法覆核与日俱增。问题是，我们是否依然信赖香港三权分立之下的法治制度？香港奉行司法独立，与其说司法覆核妨碍施政，不如说，经过法庭把关的司法覆核的存在，让施政的缺陷得以改善。

此外，亦有人担心法援制度被滥用，例如伪造华懋已故主席龚如心遗嘱被判囚12年的商人陈振聪，不服定罪及认为刑期过重，申请上诉至终审法院，并且申请法律援助。社会上有声音指出，以公帑运作的法援制度不应该帮助财力雄厚的人士，陈振聪给外界的印象是＂忽然富贵＂，显然不符资格。

同样地，申请是一回事，许可是另一回事，法援署一般需时六至八个星期进行资产审查，而陈振聪个案十分复杂，估计要两个月或更长时间始能完成资产审查。即使申请人确是因为欠债累累或者资产被冻结，无力自付费用聘请律师，法援署也会考虑其上诉是否有胜诉的机会，才会批出许可，目前而言完全谈不上法援制度被滥用。

正如现任终审法院首席法官马道立一再重申，法律面前，人人平等。无论是谁获批法援打官司，我们宁愿相信司法机构秉公办理，毕竟法治制度是香港一直赖以保持良好管治的重要基础。

李国能指出，司法覆核不能为社会面临复杂的政治、经济及社会问题提供解决方案。法庭的职能只是按照法律原则来决定事物合法与否的界限。在合法的界限内，这些社会难题只有透过政治领域的讨论及妥协，方能找到解决办法。那就是说，尽管有人企图通过司法程序来达成其政治目的，诉诸法庭其实于事无补；至于因而造成的施政或工程延误，只能视为民主法治社会为确保公平公义所须付出的代价了。（完）

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