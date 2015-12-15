港报社评：竞委会应尽快立威，争取市民认同肯定--明报12月15日

昨日起，《竞争条例》全面生效，竞争事务委员会（下称竞委会）亦全面展开工作。这是进一步保障消费者权益，也是维持更公平合理市场的法律和机制。由于涉及太多既得利益，要达至预期效果，还须竞委会努力克服各种阻力，维持市场充满竞争、活力和生机，使市民不致在变相垄断和扭曲的市场，任由宰割。另外，当局要对公衆开展教育和宣传，令市民认识应有权利和强化举报意识，共同努力，使竞委会达至正如消委会一样的成功。

竞争法生效，竞委会运作，可谓得来不易。1996年消委会发表报告，提出本港需要制订全面的公平竞争政策及相关法例，以维系一个更公平合理和不被扭曲的市场。但是，19年之后，不要说欧美发达经济体，邻近亚洲国家地区，包括内地、台湾、韩国、日本等，早已实施类似竞争法，本港则是讨论应否立法已经耗费10年，条例2012年获立法会通过后，又以让商界适应为由，到现在才生效。竞争法在港延宕时日，主要是既得利益者的反对与阻挠；不过，先进的总会取代落伍的，竞争法落实是时代洪流浩浩荡荡、莫之能御又一事例。

由于要减少阻力，当年就竞争法四大规管范围，建议先落实禁止合谋定价及滥用市场权势两项，其后才扩及规管滥用联合垄断力量及合并收购；只是一拖接近20年，本港以＂半桶水＂起步，与其他国家地区相比，明显落后。合谋定价和滥用市场权势与一般市民生活较贴近，公衆较能直接感受到变化，例如手机市场，近日几个通讯商分别减价，相信与条例生效有关，是见得到的影响。不过，寡头垄断和合并收购两项表面上与一般市民生活无关，暂时不受规管，可能出现的潜在及无法逆转损害，却会造成更深远影响。

现在《竞争条例》禁止大幅削弱竞争的合并，只适用于电讯业，其他行业的经营者若透过联营、收购和合并，然后导致合谋定价或垄断市场等，条例无从规管。目前，超市基本上由两大集团控制，一些营运手法，消费者深受其苦，由于选择有限只能无可奈何，设若这两大集团出现联营收购或合并等，继续不受竞争法规管，则市民的权益将更难以保障。因此，当局应该订下时间表，例如两年后检讨扩及规管滥用联合垄断力量及合并收购，5年后全面检视和修订《竞争条例》，使规管更全面和有效。

条例生效之后，竞委会将接受集体申请豁免，对于这些申请，竞委会必须从严审核，若宽松处理，则变相进一步削弱条例的效力。另外，特别是中小企业如何应对新局面，需要调整思维，例如一些商会不能再提供建议售价，小店舖失去＂指导价格＂，面对连锁店入货价较低，或许担心难以生存。其实，小店可以考虑与相近规模的同业集体入货，增加议价能力，然后申请豁免，竞委会对此已经表示一定考虑。

其他国家地区实施竞争法之后，消费者都得益，例如英国方面估计2012年至2015年的财政年度，竞争法最少为英国消费者节省1.95亿英镑，本港竞委会若能让市民看到实益，可加快对其认同进度。另外，本港大型超市营运、燃油市场、物业管理维修（例如＂围标＂）等现状，都是研究是否反竞争的理想个案。昨日就有运输业团体公开质疑本港的燃油公司合谋定价，要求竞委会调查它们的经营手法及油价订定，是否违反竞争条例。这是大题目，若竞委会看准目标，做了充分调查，掌握足够证据，则可以运用诉讼权，把一些大公司告上法庭，打一场漂亮的官司，若确定有关做法存在反竞争行为等，则竞委会藉此立威，很快就会得到市民认同和肯定。

竞委会获政府拨款约8600万元，暂时拨备3000万元作诉讼之用，设若打起官司，对手资源丰沛，竞委会则由蒐证、侦查至诉讼都要一手包办，而财政状况看来有后顾之忧，政府应该拨款让竞委会设立诉讼基金，使它有较宽裕资源与大鳄周旋。为了确保具有竞争、活力和生机的市场环境，政府不应该吝啬给竞委会打官司的钱。（完）

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