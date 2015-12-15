港报社评：促竞争须兼顾消费者和小商户--星岛日报12月15日

《竞争条例》立竿见影，实施首天，消费者即乐见手机和球鞋大幅劈价，反映以前部分产品零售商＂食水＂甚深；另一方面，却有小商户担心在这番减价潮下生意比以前难做。 根据新法例，批发商不能够向零售商指定统一零售价，否则有可能触犯刑事罪行。没有了这个＂指导价格＂，一些竞争激烈的零售市场，商家可以自行定价来确保竞争力，受惠的是消费者。 这两天大家看到一些手机减价三成，球鞋减价四成。《竞争条例》旗开得胜，预计日后更多价钱＂食水深＂的货品，会因为失去＂指导价格＂而降价招徕顾客。 不过，有小商户却愁眉不展，指连锁集团的手机零售价比小商户的来货价还要低。大集团是否以蚀本价倾销，以本伤

人排挤对手呢？由于这种做法同样不为新法例所容，大集团的法律顾问肯定不会教公司用这种自陷法律罗网的手段。

较大的可能，是大集团由于大规模入货，可以向批发商争取得较具竞争性的低价，再加上其他经营成本规模效益，因而能够以较低的零售价来抢占市场，消费者得益，小商户则失去了＂指导价格＂的＂保护＂。只要各大财团没有联手向批发商压价，就没有违例，小商户要在这批巨人互相角力之际不被踏扁，就要走位灵活，或者要求批发商降价。 《竞争条例》对营商环境和消费者利益的影响，不止于批发及零售业的生态，雇主联合会最近取消提出来年加薪幅度建议，以免被指合谋定价，商会亦要求当局豁免饰金牌价受新法例禁绝，有职业司机组织则重提诟病已久的汽油价格问题。 负责执行《竞争条例》的竞争事务委员会，至今已经收到五百多宗查询或投诉，如果要施行下马威，最能够打响招牌的是向大财团开刀，作出检控。

不过，大财团有庞大的法律顾问团队作为后盾，部分跨国财团更在海外已经累积了丰富的因应竞争法经验，懂得如何避免犯例，以及万一受调查和检控时如何抗辩；故此竞委会的调查工作会非常复杂，要成功扳倒＂巨人＂更是难上加难。 竞委员可以先易后难，先处理大厦维修工程围标等影响民生重大的个案，围标导致小业主蒙受天价损失，把围标者绳之以法，势必大快人心。由于这类个案需要有参与者顶证，首名告密者可免遭检控，这会令承办商心存顾忌，如果产生足够的阻吓力，就可以产生＂预防胜于治疗＂的效果。 新法例对营商环境和生态影响广泛，对于一些明显严重损害消费者利益的行为，绳之以法可以彰显竞委会是＂有牙老虎＂；不过，竞委会同时要避免为立威而对营商行为作出太多干预和管制，令小商户觉得举步维艰，有违保障小商户生存空间的法例精神。（完）

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