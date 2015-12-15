《全球重要经济事件一览表》--12月15日-12月22日

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华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天的利率会议。

悉尼--澳洲央行公布12月政策会议的会议记录(0030)。

伦敦--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹出席英国上议院一场活动。(0930)

伦敦--英国国会财政委员会就英国央行/英国金融市场行为监管局(FCA)报告内容向英国央行副总裁贝利等官员提出质询(1000)。

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在一场金融及银行业会议中发表演说(2330)。

悉尼--澳洲公布年中经济及财政前景报告，随后澳洲财长莫里森(Scott Morrison)将举行记者会。(0100)

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉和欧元集团主席迪塞尔布洛姆在欧洲议会进行辩论。(0800)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1900)，美联储主席叶伦随后召开记者会(1930)。

法兰克福--欧洲央行召开管委会会议和全行委员会会议(至12月17日)，无宣布利率决定的计划。