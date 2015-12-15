《全球重要经济事件一览表》--12月15日-12月22日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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12月15日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天的利率会议。
悉尼--澳洲央行公布12月政策会议的会议记录(0030)。
伦敦--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹出席英国上议院一场活动。(0930)
伦敦--英国央行公布季度公报(1200)。
伦敦--英国国会财政委员会就英国央行/英国金融市场行为监管局(FCA)报告内容向英国央行副总裁贝利等官员提出质询(1000)。
渥太华--加拿大央行公布半年度金融系统审查报告(1600)。加拿大央行总裁波洛兹随后将举行新闻发布会(1645)。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在一场金融及银行业会议中发表演说(2330)。
悉尼--澳洲公布年中经济及财政前景报告，随后澳洲财长莫里森(Scott Morrison)将举行记者会。(0100)
布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉和欧元集团主席迪塞尔布洛姆在欧洲议会进行辩论。(0800)
斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定。
12月16日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1900)，美联储主席叶伦随后召开记者会(1930)。
法兰克福--欧洲央行召开管委会会议和全行委员会会议(至12月17日)，无宣布利率决定的计划。
斯德哥尔摩--瑞典金融稳定委员会举行会议。(1315)
12月17日(四)
东京--日本央行货币政策会议(至12月18日)。
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至12月18日)。
奥斯陆--挪威央行召开议息会议(0900)。
12月18日(五)
美国夏洛特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参加夏洛特商会2015年经济展望会议的经济前景小组讨论会(1730)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表讲话。
东京--日本央行宣布利率决议(0200)。
12月20日(日)
渥太华--加拿大联邦及省级财政官员举行会议(至21日)，讨论强化加拿大养老金计划以及其他议题。加拿大央行总裁波洛兹将就全球经济及加国货币政策发表演说。
12月21日(一)
暂无重要经济事件。
12月22日(二)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选