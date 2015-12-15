港报社评：落实竞争条例，竞委会要主动出击--文汇报12月15日

旨在保护竞争、反对垄断及创造良好营商环境的竞争条例昨日起生效，本港一些行业过去惯用的某些做法，在新条例下有可能违法。在新的法律环境下，竞争委员会有必要采取积极主动的方式，根据相关行业对法例的疑惑，加强与这些行业的沟通，全面解释法例细节并明确指出哪些行为触犯法例，既敦促有关企业遵守法例，免堕入法网，也鼓励没有违法的企业继续安心经营。对于有投诉揭露的明显涉嫌触犯法例行为，竞委会应主动进行跟进调查，证据充足就要采取相应的法律行动，让竞争条例真正起到保护竞争，促进经济发展的作用。

世界上第一部反垄断的法例，是美国在1890年通过的《反托拉斯法》，其产生的背景是资本主义社会发展到垄断阶段时，一些大公司和大财团为牟取高额利润，纷纷进行企业的合并、接管，以控制整个行业；或者勾结起来进行串通投标、操纵价格、划分市场等不正当的经营活动，令中小企业的生存空间越来越小，正常的竞争活动难以进行。美国政府为鼓励竞争、打破垄断，率先制定了这部法律。内地在2006年也出台了《反垄断法》，目前世界上约有120多个主要国家和经济体都制定了反垄断、促竞争的法例。香港作为最自由、包容的经济体，竞争行为一向受到鼓励，许多富有创意和奋斗精神的企业家，都是在这个良好的环境中创业发展，从小到大，由弱到强，获得巨大成功。

不过，随着现代经济的发展，尤其是大财团、大公司在经济领域中所发挥的作用越来越明显，一些行业出现了不少影响竞争的现象。如果不加以制止，中小企的生存空间将变得窄小，创意和创业的萌芽有可能被扼杀，政府确有需要制定相关的法律来保护竞争，让经济得以保持良性发展。因此，香港特区政府于2006年就制订跨行业竞争法展开公众谘询，2010年向立法会提交竞争条例草案。经社会各界及立法会广泛讨论，立法会在2012年通过《竞争条例》并定于昨天正式生效。该条例的立法精神，在于打击反竞争行为，而非干预正常的市场运作；条例取缔非法的合谋定价，但并不规管市场价格的高低水平；条例遏止企业滥用权势以阻碍其他竞争者进入市场，但对大、中、小经营者一视同仁，只要不涉及滥用权势，条例容许市场按汰弱留强的竞争原则发展。

毫无疑问，该法例的一些具体规定，对某些行业的惯用做法带来了一定的冲击。例如，在本港零售业界，批发商规定转售的最低价格是很普遍的现象，也可以说是所谓「行规」。这种做法有助减省议价过程及提升交易效率，消费者亦可参考有关价格，避免购买假货，商家及消费者可达致双赢局面。而且，行业内部和商户之间互相交流行情，在一定范围内协调价格，以免盲目提价或减价，也是很常见的。不过，按照昨天生效的竞争条例，这些行为有可能属于涉嫌合谋定价的违法行为。有关企业如果不了解新的法例规定，就有可能误堕法网，招致官司。

因此，竞争委员会有必要加强对该法案的推介和解释，尤其是要针对一些行业目前的惯常做法，明确指出其是否违法。如果属于违法的，就要敦促这些行业和涉及的企业马上停止违法行为，改善经营方式；如果不是涉及违法的，也需要对有关企业，尤其是缺乏法律支援的中小企业作出说明，让他们继续安心经营而无需担惊受怕。

至于社会上反应强烈的一些反竞争行为，例如油公司涉嫌串谋定价，导致所有油品价格保持一致的现象，竞争委员会也有需要主动开展调查，向社会公布其是否涉嫌违法，有关油公司也应主动配合。这样，一方面让竞争条例能够有效执行，另方面也让社会和企业能够加深对该法例的了解，从而主动消除垄断现象，为良性竞争大开方便之门，让香港经济充满竞争活力。（完）

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