中航期货：沪铜放量阳线，中期或展开反弹行情

以下内容节选自12月15日的《期货日报》：

经过11月中旬的连续下跌后，沪铜持仓量创出一季度以来新高，多空分歧加剧。上周五，沪铜期价突破11月下旬以来的收敛形态，大幅拉升。对于后市，我们判断，在系统性风险下降和信贷预期偏松等作用下，铜价或演绎中期反弹行情。

我们判断，铜价在今年年底至明年年初或演绎一波中期反弹行情，短期目标37000—38000元/吨。若经济数据进一步配合，则铜价可看高至40000元/吨一线。(完)

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