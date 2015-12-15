中航期货：沪铜放量阳线，中期或展开反弹行情

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下内容节选自12月15日的《期货日报》：
经过11月中旬的连续下跌后，沪铜持仓量创出一季度以来新高，多空分歧加剧。上周五，沪铜期价突破11月下旬以来的收敛形态，大幅拉升。对于后市，我们判断，在系统性风险下降和信贷预期偏松等作用下，铜价或演绎中期反弹行情。
我们判断，铜价在今年年底至明年年初或演绎一波中期反弹行情，短期目标37000—38000元/吨。若经济数据进一步配合，则铜价可看高至40000元/吨一线。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选