长江期货：大连铁矿石期货保持谨慎偏空思路，疲弱基本面无改善

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下内容节选自12月15日的《期货日报》：
目前，钢材消费进入淡季，铁矿石疲弱基本面没有任何改善，铁矿石价格恐会继续承压下行，建议投资者保持谨慎偏空思路。
受钢厂减产预期增强和螺纹钢价格持续走低影响，铁矿石主力合约价格不断刷新低点，目前，铁矿石主力合约持仓量逐步增加，多空在290元/吨一线展开激烈争夺。
钢材消费进入淡季，钢企减产增加，宏观数据表现不佳，经济下行压力加大，国际矿业巨头持续增产，港口库存持续增加，供需矛盾依旧突出。诸多不利因素叠加，铁矿石价格难有回暖迹象。我们认为，在基本面发生决定性变化前，铁矿石将继续维持弱势运行，建议投资者可继续采取背靠下行趋势线逢高抛空策略。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选