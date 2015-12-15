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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 09:20 BJT

长江期货：大连铁矿石期货保持谨慎偏空思路，疲弱基本面无改善

以下内容节选自12月15日的《期货日报》：

目前，钢材消费进入淡季，铁矿石疲弱基本面没有任何改善，铁矿石价格恐会继续承压下行，建议投资者保持谨慎偏空思路。

　　受钢厂减产预期增强和螺纹钢价格持续走低影响，铁矿石主力合约价格不断刷新低点，目前，铁矿石主力合约持仓量逐步增加，多空在290元/吨一线展开激烈争夺。

钢材消费进入淡季，钢企减产增加，宏观数据表现不佳，经济下行压力加大，国际矿业巨头持续增产，港口库存持续增加，供需矛盾依旧突出。诸多不利因素叠加，铁矿石价格难有回暖迹象。我们认为，在基本面发生决定性变化前，铁矿石将继续维持弱势运行，建议投资者可继续采取背靠下行趋势线逢高抛空策略。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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