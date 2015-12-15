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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 09:22 BJT

金鹏期货：供应宽松，大连棕榈油涨势难续

以下内容节选自12月15日的《期货日报》：

自11月下旬以来，受美国调整生物柴油政策预期影响，大连棕榈油期货触底反弹，大幅走高。但主产国棕榈油库存仍在不断增加，加之国内油脂供应极为宽松，棕榈油期货上涨空间有限，追涨风险较大。

　 从技术上看，经过近一个月的反弹后，棕榈油期价已接近10月中旬高点，在前期高位受阻的可能性增大。操作上，可以尝试性抛空。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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