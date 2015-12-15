金鹏期货：供应宽松，大连棕榈油涨势难续

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下内容节选自12月15日的《期货日报》：
自11月下旬以来，受美国调整生物柴油政策预期影响，大连棕榈油期货触底反弹，大幅走高。但主产国棕榈油库存仍在不断增加，加之国内油脂供应极为宽松，棕榈油期货上涨空间有限，追涨风险较大。
从技术上看，经过近一个月的反弹后，棕榈油期价已接近10月中旬高点，在前期高位受阻的可能性增大。操作上，可以尝试性抛空。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选