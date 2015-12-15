瑞达期货：沪锌放量走高，螺纹钢期货抛压仍重

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下内容节选自12月15日的《期货日报》：
11月以来，沪锌1602合约出现大幅增仓反弹走势，最近两周维持振荡运行。日前，沪锌1602合约价格站上5日均线和10日均线，短期走势偏多。
螺纹钢1605合约经过一段时间的振荡后，小幅走高，但总体反弹力度较弱，30日均线和其他中期均线对价格的压制作用明显。强弱指标RSI短期继续向上发散，但总体指标仍处在中性值50以下，说明价格仍处在明显的空头趋势中，反弹仅属于短期修正。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选