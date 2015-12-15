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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 09:33 BJT

瑞达期货：沪锌放量走高，螺纹钢期货抛压仍重

以下内容节选自12月15日的《期货日报》：

11月以来，沪锌1602合约出现大幅增仓反弹走势，最近两周维持振荡运行。日前，沪锌1602合约价格站上5日均线和10日均线，短期走势偏多。

螺纹钢1605合约经过一段时间的振荡后，小幅走高，但总体反弹力度较弱，30日均线和其他中期均线对价格的压制作用明显。强弱指标RSI短期继续向上发散，但总体指标仍处在中性值50以下，说明价格仍处在明显的空头趋势中，反弹仅属于短期修正。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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