瑞达期货：沪锌放量走高，螺纹钢期货抛压仍重

螺纹钢1605合约经过一段时间的振荡后，小幅走高，但总体反弹力度较弱，30日均线和其他中期均线对价格的压制作用明显。强弱指标RSI短期继续向上发散，但总体指标仍处在中性值50以下，说明价格仍处在明显的空头趋势中，反弹仅属于短期修正。(完)