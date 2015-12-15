宝城期货：郑棉期价重心仍存在下移空间

以下内容节选自12月15日的《期货日报》：

虽说全球棉花减产缓解供给压力，但中国纺织需求低迷令供需矛盾改善有限。在减产利多难以消化弱需利空的背景下，步入12月，国内郑棉期货延续弱势下行姿态，主力1605合约跌落至11400元/吨附近寻求支撑。鉴于目前国内下游纺织企业经营形势普遍严峻，用棉量仍呈减少态势，加之外部出口萎缩显着，预计未来郑棉期价重心依然存在下移空间。

整体而言，虽然全球棉市减产令供给端压力减轻，但中国下游纺织需求采购也在同步萎缩。在减产利多难敌弱需利空的背景下，预计后者因素仍将占据郑棉市场的主导地位，未来郑棉主力1605合约期价还将延续振荡下行走势。(完)

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