宝城期货：郑棉期价重心仍存在下移空间

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下内容节选自12月15日的《期货日报》：
虽说全球棉花减产缓解供给压力，但中国纺织需求低迷令供需矛盾改善有限。在减产利多难以消化弱需利空的背景下，步入12月，国内郑棉期货延续弱势下行姿态，主力1605合约跌落至11400元/吨附近寻求支撑。鉴于目前国内下游纺织企业经营形势普遍严峻，用棉量仍呈减少态势，加之外部出口萎缩显着，预计未来郑棉期价重心依然存在下移空间。
整体而言，虽然全球棉市减产令供给端压力减轻，但中国下游纺织需求采购也在同步萎缩。在减产利多难敌弱需利空的背景下，预计后者因素仍将占据郑棉市场的主导地位，未来郑棉主力1605合约期价还将延续振荡下行走势。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选