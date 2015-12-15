全球金属：铜市或到2016年底出现供应过剩--托克

路透伦敦12月14日 - 当今最大的独立大宗商品贸易公司之一托克(Trafigura) 周一称，2016年多数时间铜市料处于平衡状态，该年年末或出现供应过剩。

对中国这个铜消费大国需求疲软的担忧以及对供应过剩的担忧已经打击了指标铜价，今年迄今指标铜价已经下跌了约25%。

“全球铜行业基本面现阶段依然相对健康，但多少也受到中国经济放缓的影响，”托克在其年度报告中称。

托克还称，2015年期间铜精矿库存大幅度下降，特别是中国，这使得其库存在年末来临之际朝着正常水平回落。

锌方面，托克预计供应缺口最终可能要到2016年底之前出现。

“从铜精矿需求的角度而言，中国市场是健康的，进口同比增幅在50%-60%之间，而冶炼商也在提高产能利用率，”托克表示。(完)