《香港重要政经日程》--12月15日-12月29日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
================== 今日重要政经消息=================
12月15日（周二）
-- 普拉达 公布第三季业绩。
--12:30 投资基金公会简介今年基金销售情况及未来发展。
================== 近期重要政经消息=================
12月16日（周三）
-- 铁建装备 首日挂牌。
--09:30 中信银行 临时股东大会。
--09:30 中国信达 临时股东大会
12月17日（周四）
-- 公布9-11月失业率。
-- 网龙 公布第三季业绩。
--14:00 平安保险 临时股东大会
12月18日（周五）
-- 中国粗粮王 公布中期业绩。
-- 国际家居零售 公布中期业绩。
--11:00 华瀚生物制药 股东周年大会。
--11:00 京维集团 股东周年大会。
--11:00 中国金融国际 股东周年大会。
12月21日（周一）
-- 公布11月份消费物价指数。
-- 华人置业 召开董事会考虑派发特别股息。
12月23日（周二）
-- 星谦化工 公布年度业绩。
-- 奥思集团 公布年度业绩。
12月24日（周四）
-- TCL通讯科技 股东特别大会。
-- 港股半日市。
-- 沪股通暂停。
12月25日（周五）
-- 圣诞节假期休市。
-- 沪股通暂停。
12月28日（周一）
-- 公布11月份进出口数字。
-- 天喔国际 股东特别大会。
12月29日（周二）
-- 金鹰商贸集团 股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选