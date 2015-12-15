新西兰财政：财长预估2016财年预算赤字4亿新西兰元，总体大致平衡

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
“经济增长已经放缓，而且近期料仍疲弱，”他说。中国经济增长减弱正在影响新西兰经济，他预计奶制品价格仅会逐步复苏。
国际奶制品价格对新西兰的贸易条件有明显影响。奶制品是新西兰的主要出口商品。
半年度经济和财政报告的最新预估显示，现在预计截至3月的一年经济增长2.1%，预计截至2017年3月的一年经济增长2.4%，先前预估分别为增长3.1%和2.8%。
净债务占国内生产总值(GDP)之比料在截至2017年6月的当年达到峰值27.7%。
英格利希表示，政府仍致力于到2020年将债务占GDP的比例降至20%左右，中期内将该比例维持在0-20%的区间。
虽然经济增长放缓，但英格利希预计中期内经济增长将回升，并称“如果经济和财政条件允许，”政府可能从2017年预算开始削减所得税。(完)
(编译 王颖/杜明霞；审校 陈宗琦/戴素萍)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选