国际油市：投机客瞅准时机增加布兰特原油多仓，后续跌势或有限

美国股市: 开盘上扬，等待特朗普就职演说
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透12月14日 - 布兰特原油期货跌10%，并触及2008年以来低位，同在这一周，投机客增加原油期货多头仓位，这可能表明当前的跌势或后劲不足。
洲际交易所(ICE)周一公布数据显示，12月8日止当周，投机客将布兰特原油净多仓提高12,312口至182,708口。
石油输出国组织(OPEC)成员国在12月4日的会议上放弃产量上限，推动指标布兰特原油期货跌至每桶约40美元，为2008年金融危机以来最低，之后布兰特原油期货续跌逾10%。
若增持多头仓位，则表明部分投资者认为布兰特原油期货可能没有大幅下跌空间，至少短期来看如此。周一布兰特原油期货距离11年低位约36.20美元只有几美分。
“我们之前一直说净空仓已经延展了一段时间，临近年底，可能看到一些仓位削减，或许目前已有部分仓位正在削减，”巴克莱商品策略师Miswin Mahesh称。
“进一步延展的空间已经不那么大，所以我们看到空头仓位有些下降，此外由于即将步入假期的低流动性环境，因此也会有一些仓位轧平，”他说。(完) (编译 李爽 审校 陈宗琦)
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
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