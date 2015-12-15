国际油市：投机客瞅准时机增加布兰特原油多仓，后续跌势或有限

路透12月14日 - 布兰特原油期货跌10%，并触及2008年以来低位，同在这一周，投机客增加原油期货多头仓位，这可能表明当前的跌势或后劲不足。

洲际交易所(ICE)周一公布数据显示，12月8日止当周，投机客将布兰特原油净多仓提高12,312口至182,708口。

石油输出国组织(OPEC)成员国在12月4日的会议上放弃产量上限，推动指标布兰特原油期货跌至每桶约40美元，为2008年金融危机以来最低，之后布兰特原油期货续跌逾10%。

若增持多头仓位，则表明部分投资者认为布兰特原油期货可能没有大幅下跌空间，至少短期来看如此。周一布兰特原油期货距离11年低位约36.20美元只有几美分。

“我们之前一直说净空仓已经延展了一段时间，临近年底，可能看到一些仓位削减，或许目前已有部分仓位正在削减，”巴克莱商品策略师Miswin Mahesh称。