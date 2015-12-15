台湾股市：上涨，矽品精密和华亚科技在收购交易提振下涨停

路透台北12月15日 - 台股周二走高，华亚科技 和矽品精密 跳涨10%至涨停，之前美光(Micron Technology) 和日月光 宣布分别收购上述两家公司的计划。

日月光周一公布，将提高对较小竞同业矽品精密的持股，使后者成为它的全资子公司；此举旨在阻碍中国大陆竞争者收购矽品精密的计划。