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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 10:03 BJT

台湾股市：上涨，矽品精密和华亚科技在收购交易提振下涨停

路透台北12月15日 - 台股周二走高，华亚科技 和矽品精密 跳涨10%至涨停，之前美光(Micron Technology) 和日月光 宣布分别收购上述两家公司的计划。

0107 GMT，台股加权股价指数 涨1.2%至8,134.70点，上日收报8,040.16点。

美光出价每股30台币，从台湾合作伙伴南亚科技 手中收购华亚科技剩余股份，交易价值32亿美元。

日月光周一公布，将提高对较小竞同业矽品精密的持股，使后者成为它的全资子公司；此举旨在阻碍中国大陆竞争者收购矽品精密的计划。

电子类指数 涨1.3%，金融保险类指数 涨0.6%。(完)

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