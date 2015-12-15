台湾股市：上涨，矽品精密和华亚科技在收购交易提振下涨停

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透台北12月15日 - 台股周二走高，华亚科技 和矽品精密 跳涨10%至涨停，之前美光(Micron Technology) 和日月光 宣布分别收购上述两家公司的计划。
0107 GMT，台股加权股价指数 涨1.2%至8,134.70点，上日收报8,040.16点。
美光出价每股30台币，从台湾合作伙伴南亚科技 手中收购华亚科技剩余股份，交易价值32亿美元。
日月光周一公布，将提高对较小竞同业矽品精密的持股，使后者成为它的全资子公司；此举旨在阻碍中国大陆竞争者收购矽品精密的计划。
电子类指数 涨1.3%，金融保险类指数 涨0.6%。(完)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选