香港个股：合景泰富附属拟在中国发行最多33亿元境内债券

路透香港12月15日 - 中国房地产商--合景泰富地产 周二公布，其通过内地全资附属公司在中国公开发售本金额最高33亿元人民币境内债券，并分为六年期及七年期两类，询价利率分别为4.2-5.7%及4.7-6.2%。

在开曼群岛注册成立的合景泰富在声明中称，其内地全资附属公司广州合景房地产开发有限公司作为发行人，计划以一个批次发行附带超额配售权之有担保境内债券。

境内债券分两类，第一类为六年期，由境内债券发行日起第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售境内债券给发行人选择权；第二类为七年期，由境内债券发行日期起第五年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售境内债券给发行人选择权。该等境内债券拟于上海证券交易所上市。

第一类债券的票面利率将介乎4.2%至5.7%，而第二类债券的票面利率则介乎4.7%至6.2%。该等境内债券的最终票面利率将与独家包销商以入标定价程序厘定。（完）

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