金属期市：铜价微升，投资者寄望中国需求并关注美联储会议

上海期货交易所期铜 也略微上扬，涨0.2%至每吨36,130元人民币(5,591美元)，超过上日触及的近一个月高点。

中国中共中央政治局周一召开会议称，中国经济运行总体平稳，稳中有进、稳中有好，完成了今年主要目标任务。明年要坚持稳中求进总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，保持经济运行在合理区间。

一旦美国联邦储备理事会(美联储，FED)本周加息，焦点将转向危机期间所采行的政策带来的另一个遗留问题：美联储庞大的资产负债表。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，在欧洲央行本月稍早进一步放宽政策后，欧元区通胀将达到近2%的目标，“不会有不当延迟”，且央行在必要时刺激物价上涨的作为不会有所限制。

国际镍业研究组织(INSG)数据显示，全球镍市10月仍处过剩状态，但过剩规模略微缩窄至6,800吨。(完)

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