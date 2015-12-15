金属期市：铜价微升，投资者寄望中国需求并关注美联储会议

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
上海期货交易所期铜 也略微上扬，涨0.2%至每吨36,130元人民币(5,591美元)，超过上日触及的近一个月高点。
中国中共中央政治局周一召开会议称，中国经济运行总体平稳，稳中有进、稳中有好，完成了今年主要目标任务。明年要坚持稳中求进总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，保持经济运行在合理区间。
一旦美国联邦储备理事会(美联储，FED)本周加息，焦点将转向危机期间所采行的政策带来的另一个遗留问题：美联储庞大的资产负债表。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，在欧洲央行本月稍早进一步放宽政策后，欧元区通胀将达到近2%的目标，“不会有不当延迟”，且央行在必要时刺激物价上涨的作为不会有所限制。
国际镍业研究组织(INSG)数据显示，全球镍市10月仍处过剩状态，但过剩规模略微缩窄至6,800吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/李爽 审校 戴素萍/杜明霞)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选