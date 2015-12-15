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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 10:07 BJT

中国热股：房地产股早盘上涨，政治局会议提出稳定房地产市场

路透上海12月15日 - 中国沪深两市的房地产股周二出现明显涨势，因中共中央政治局会议提出要稳定国内房地产市场，部分投资者产生房市政策利好预期。

开盘32分钟，上证地产类指数 涨1.71%，而沪综指 仅小升。二线地产股涨幅居前，栖霞建设 和深大通 涨停，华夏幸福 涨逾7%。

中国中共中央政治局周一召开会议称，要化解房地产库存，通过加快农民工市民化，推进以满足新市民为出发点的住房制度改革，扩大有效需求，稳定房地产市场。 （完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)

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