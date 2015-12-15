中国热股：房地产股早盘上涨，政治局会议提出稳定房地产市场

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透上海12月15日 - 中国沪深两市的房地产股周二出现明显涨势，因中共中央政治局会议提出要稳定国内房地产市场，部分投资者产生房市政策利好预期。
开盘32分钟，上证地产类指数 涨1.71%，而沪综指 仅小升。二线地产股涨幅居前，栖霞建设 和深大通 涨停，华夏幸福 涨逾7%。
中国中共中央政治局周一召开会议称，要化解房地产库存，通过加快农民工市民化，推进以满足新市民为出发点的住房制度改革，扩大有效需求，稳定房地产市场。 （完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选