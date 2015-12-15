韩国个股：三星不满赔偿苹果金额的裁定，向美国高法提起上诉

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透纽约12月14日 - 韩国三星电子 遭判侵犯苹果 iPhone专利及设计，因而必须支付逾5.48亿美元的损害赔偿，三星周一向美国最高法院提出上诉，为此案做最后的努力，希望能够少赔一些。
三星的诉愿首先得获最高法院受理。这是两家长久以来专利诉讼最新发展，可谓全球智能手机战争的缩影。
三星电子周一就2012年侵犯苹果专利及抄袭iPhone外观判决支付苹果5.482亿美元，完成部分赔偿责任。
在其递交高等法院的诉愿书中，三星电子称抄袭iPhone圆滑边角正面、外框及图示阵列等专利的赔偿金额不应该有3.99亿美元这么高。
三星指出，尽管仅与iPhone设计有一些些牵连，但赔偿金额等于把有相关设计的设备销售获利全都都用于赔偿，远高过这些专利的发明价值，从而产生“不当得利”。
苹果并未就此新的诉愿做出回应，但在一份声明中称“我们生产这些产品是要让客户乐享，而不是要给竞争对手明目张胆地抄袭。”
该案另一宗有关部分三星电子侵权产品剩余损害赔偿的诉讼，预计将于明年春季宣判。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选