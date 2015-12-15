台湾债市：10年券殖利率早盘在平盘附近游走，市场观望台美央行决议

路透台北12月15日 - 台湾10年公债104/12 殖利率周二盘初平盘游走，美债殖利率虽走高，但市场仍然观望本周美国联邦储备理事会(FED)、以及台湾央行的决议，观望气氛仍浓。

交易人士表示，债市交投相对冷清，十年公债殖利率走至1.18%以上的卖压今日稍有减轻，利率再走升的机会短期内看来并不大。接下来美国FED的会议结果和台湾央行的决议，目前市场也反应，气氛呈现保守观望。

〞美国和台湾央行的说法如果没有更鹰派，台债还是在区间之内，〞一位大型证券商交易员说。

另外一家小型证券商交易员则表示，目前五年和十年期公债殖利率在今年的偏低水位，不过以十年公债殖利率来看，目前的水位有不少人仍然亏损，若今年结束时十年券仍在这个水位附近，明年的交易并不好做。

〞大家都淹水了，谁会卖?!〞前述交易员说。

104/12期第二次增额发行公债的得标利率在1.158%，相对今日盘中十年公债的水位，第二次标售的300亿台币得标者，都处于亏损状态。

美联储周二-周三将进行议息会议，本地周四凌晨宣布最新的结果。

路透调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四(17日)的第四季理监事会议，将维持利率不变。台湾景气虽仍低迷，但美国联邦储备理事会本周四凌晨可能升息，因此继第三季的四年来首次降息动作之后，台湾央行此次料暂按兵不动。

本地时间1014时，五年券104/13期 跌0.45基点在0.7355%，成交8.5亿台币；10年券104/12殖利率跌0.05基点至1.1745%，成交量为51亿台币；至于台股加权指数 则升0.45%。

交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.7300-0.7500%；104/12期则在1.1700-1.1850%。

最新相关报导链接：