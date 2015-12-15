版本:
中国
货币新闻 | 2015年 12月 15日 星期二 10:38 BJT

芝加哥期市：美国大豆连涨第二日，但阿根廷削减出口税言论限制涨势

--------------------------------0152GMT-----------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 492.00 -1.50 -0.30% +0.31% 493.13 66

CBOT玉米 379.00 0.00 +0.00% +1.00% 374.54 60

CBOT大豆 876.00 1.75 +0.20% +0.60% 872.37 45

CBOT稻米 $10.96 -$0.02 -0.23% -0.86% $11.74 27

美国原油 $36.28 -$0.03 -0.08% +1.85% $41.08 24

汇率

欧元/美元 $1.101 $0.002 +0.17% +0.20%

美元/澳元 0.726 0.001 +0.19% +0.96%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 徐文焰/李爽)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐