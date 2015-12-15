台湾汇市：台币早盘实质汇价区间微升，量缩观望FOMC决议气氛偏浓

路透台北12月15日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价区间微升。汇银人士表示，早盘台币实质汇价随日圆及韩元等亚币小幅趋升靠向32.840，不过交投转趋淡净，量缩观望美国FOMC会议利率决策的交投氛围依旧偏浓。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约0.59亿美元，交投相当清淡，场上零星消化出口商抛汇卖需及外资买卖汇双向交易；在美国联邦公开市场委员会(FOMC)的利率决定揭晓前，台币实质汇价料暂在32.800-32.900的区间震荡整理。

〞早上我家这边蛮安静的。〞一位大型公股银行交易员说。

另一民营银行交易主管指出，尽管早盘台股走扬，但涨势有点后继无力，指数拉回在8,100点下方整理，且外资已连五日卖超台股共计逾460亿台币，较不利台币实质汇价走升，才会出现早盘台币实质汇价趋升却量能不济的情况。

本地时间10:15，离岸人民币兑美元 报6.5509，上日收在6.5535；韩元兑美元 报1,182.6，上日收在1,184.8；台股加权指数 则涨0.51%。

台币早盘实质交易区间落在32.840-32.859；上日在32.864-32.910。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘明显缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.825/32.855，上日收在32.925。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.820-32.900

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