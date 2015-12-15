版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 10:30 BJT

表格：韩国11月出口修正为下滑4.8%，初值为下滑4.7%

路透首尔12月15日 - 韩国关税厅周二公布的修正数据显示，11月出口较上年同期下降4.8%，初值为下降4.7%。

进口同比下降17.6%，与12月1日公布的初值一致。

以下为韩国关税厅发布的11月贸易修正数据：

11月 修正值 初值

贸易收支(10亿美元) 10.3 10.4

出口(10亿美元) 44.4 44.4

(较上年同期变动百分比) -4.8 -4.7

进口(10亿美元) 34.1 34.1

(较上年同期变动百分比) -17.6 -17.6

初值由韩国产业通商资源部于12月1日公布。(完) (编译 王颖；审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐