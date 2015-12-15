表格：韩国11月出口修正为下滑4.8%，初值为下滑4.7%

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透首尔12月15日 - 韩国关税厅周二公布的修正数据显示，11月出口较上年同期下降4.8%，初值为下降4.7%。
进口同比下降17.6%，与12月1日公布的初值一致。
以下为韩国关税厅发布的11月贸易修正数据：
11月 修正值 初值
贸易收支(10亿美元) 10.3 10.4
出口(10亿美元) 44.4 44.4
(较上年同期变动百分比) -4.8 -4.7
进口(10亿美元) 34.1 34.1
(较上年同期变动百分比) -17.6 -17.6
初值由韩国产业通商资源部于12月1日公布。(完) (编译 王颖；审校 龚芳)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选