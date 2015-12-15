日本股市：在美联储会议之前下跌，苹果供应商受到打击

投资者普遍预计美联储将在周三宣布近10年来的首次升息，他们同时也在等待决策者关于升息之后政策路径的言论。

“在美联储政策决定公布前，投资者依然紧张，但在市场经过一定的修正后，股市可能提供逢低买盘的机会，”Rakuten Securities的首席策略师Masayuki Kubota说。“美国升息意味着美国经济复苏，这通常对日本股市利好。”

出口商等全球周期性股遭遇抛售，表明投资者周二有避险情绪。丰田汽车 跌0.7%，日产汽车 下跌1.2%，Panasonic 跌1.1%。

金融股也下跌，三菱UFJ金融集团 挫跌1.9%，瑞穗金融集团 跌1.7%，野村控股 下挫0.7%。

东芝 的表现较好，上涨1.0%，日本经济新闻之前报导，东芝 可能裁减逾7,000个就业岗位以精简业务。东芝在对该报导做出回应时说，正在考虑重组的各种选项，但尚未做出决定。