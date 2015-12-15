澳新汇市：新西兰元升至七周高位，澳元亦反弹回升

隔夜GlobalDairyTrade拍卖中，乳品价格料将上涨7%，这对市场人气构成支撑。

政府预算总体平衡也是一个有利因素。

OM Financial顾问Stuart Ive表示，市场可能已对新西兰财长英格利希的讲话做出积极反应，他称新西兰央行货币政策与该行维持通胀率在1-3%区间的使命相符，他对此感到满意。

“这基本是政府对央行的肯定，”Ive说。

目前市场关注重点是美联储，外界广泛预计美联储将在周三展开近10年来的首次升息。

澳元兑美元 有所上涨，报0.7257，周一上涨了近0.8%。阻力位在0.7270，支撑位为关键费波纳奇回档位0.7158。

澳洲央行相对乐观的立场也带来帮助，该行称最近的乐观经济趋势表明，近期利率前景稳定。(完)

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