澳新汇市：新西兰元升至七周高位，澳元亦反弹回升

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
隔夜GlobalDairyTrade拍卖中，乳品价格料将上涨7%，这对市场人气构成支撑。
政府预算总体平衡也是一个有利因素。
OM Financial顾问Stuart Ive表示，市场可能已对新西兰财长英格利希的讲话做出积极反应，他称新西兰央行货币政策与该行维持通胀率在1-3%区间的使命相符，他对此感到满意。
“这基本是政府对央行的肯定，”Ive说。
目前市场关注重点是美联储，外界广泛预计美联储将在周三展开近10年来的首次升息。
澳元兑美元 有所上涨，报0.7257，周一上涨了近0.8%。阻力位在0.7270，支撑位为关键费波纳奇回档位0.7158。
澳洲央行相对乐观的立场也带来帮助，该行称最近的乐观经济趋势表明，近期利率前景稳定。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/王颖；审校 蔡美珍/戴素萍)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选