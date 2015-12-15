《路透晚报》--12月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：明年坚持稳中求进总基调，保持经济运行在合理区间--政治局会议

中国中共中央政治局周一召开会议称，中国经济运行总体平稳，稳中有进、稳中有好，完成了今年主要目标任务。明年要坚持稳中求进总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，保持经济运行在合理区间。

--中国经济：明年结构性改革任务十分繁重，要坚持稳中求进--习近平

中国国家主席习近平称，今年主要目标任务的完成，使“十二五”（2011-2015年）规划胜利收官。明年经济社会发展特别是结构性改革任务十分繁重，战略上要坚持稳中求进、把握好节奏和力度，战术上要抓住关键点。

--中国债市：明年国债发行总量及密度将提升，财政政策继续发力--消息

中国财政政策将继续发力。三位消息人士周二透露，中国财政部考虑提高明年记账式国债发行密度，其中一、三、五、七和10年关键期限品种，将每个月均有发行，且单只规模亦有增加。

--《猴年展望》积极财政非提振中国经济仙丹，加快政府自身改革是王道

如果说稳增长压力已经延滞中国2015年财税改革的既定步伐，那么面对经济下行压力不减的2016年，积极财政政策的空间显然也不乐观。而要应对“三期叠加”的经济压力和避免陷入中等收入陷阱，中国在保持宏观政策稳定性和连续性外，加强供给侧改革的核心更应着力于政府自身的改革并让改革举措落地。

--中国经济：全国人大常委会下周召开，审议调整证券法注册制等议案

中国全国人大网公布，十二届全国人大常委会第十八次会议下周（21日-27日）在北京举行，继续审议反恐怖主义法草案，并提请审议关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用证券法有关规定的决定草案的议案等。

--中国财政：11月财政收入同比增速升至四个月高位，支出保持高增长

中国11月财政收入增速回升至四个月高位，支出有所放缓但仍保持较快增长，预算执行力度亦高于去年同期。不过受工业、投资等增速的放缓，今年前11月财政收入增速较去年有所回落。

--路透专访：中国过剩产能出清明显加快，最怕人为脉冲式经济好转--专家

中国正着力加强供给侧结构性改革，中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉认为，近期用电量、货运量等一系列交易性指标的快速下行，意味着中国过剩产能的出清速度正在加快，这将有助于货币环境的宽松并保持利率在较低水平。

--中国经济：到2018年4G网络全覆盖，培育20余家智能制造领军企业--工信部

中国工信部公布行动计划称，到2018年将实现4G网络全面覆盖城市和乡村，80%以上的行政村实现光纤到村，主要城市宽带用户接入速率达30Mbps。同时将培育20余家行业智能制造系统解决方案领军企业。

--路透调查：台湾央行料将在2016年进一步降息，因全球前景恶化

台湾今年料将创下全球金融危机以来的最低经济增幅，但台湾央行在2016年初之前可能都不会再度放松货币政策。

【金融】

--中国金融：11月全口径外汇占款减少2,213亿元--路透根据央行数据测算

中国央行周二公布，11月金融机构外汇占款减少2,213亿元人民币，继上月小幅增长后再度转负。当月央行口径外汇占款创历史第二大单月降幅。

--《独家新闻》中投计划最早明年初将北美总部由多伦多迁至纽约--消息

据知情消息人士透露，中国主权财富基金--中国投资有限责任公司(CIC)准备明年初把北美总部从多伦多迁往纽约，表明其正将关注点转向美国投资以及更广泛的全球视角。

--全球金融：欧洲复兴开发银行接受中国入股申请

欧洲复兴开发银行(EBRD)周一发出声明指出，该行已经接受中国成为其股东。EBRD理事会通过此一提案符合预期，给予中国象征性的0.1%股权，并为中国在拓展全球影响力上开出一条新路；此前中国采取种种措施，努力提升与欧洲及亚洲的贸易连结。

--中国金融：让个别产品和机构释放风险来化解系统性风险--人大官员

金融时报周二报导，全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，让个别产品和机构释放风险是化解系统性风险的必要措施,打破刚性兑付对市场健康发展更有利。

--中国金融：丝路基金首设20亿美元专项基金，重点支持中哈产能合作

丝路基金周一称，已与哈萨克斯坦出口投资署签署框架协议，并出资20亿美元，建立中国-哈萨克斯坦产能合作专项基金，这是丝路基金成立以来设立的首个专项基金。

--中国基金：社保基金增加领航投资和东方汇理等四家管理人，指向境外投资

中国全国社保基金理事会日前发布公告，与领航投资、东方汇理，大成基金及其香港子公司大成国际、汇添富基金及其香港子公司汇添富香港四家公司签署投资管理合同，其中前两家专注境外被动策略，后两家为境外配售策略。

【固定收益】

--中国公开市场：流动性尚可逆回购等量对冲，外汇占款大跌降准预期难消

虽然今日有国库现金定期存款到期，不过因目前市场流动性尚可，中国央行公开市场周二仅进行了100亿元人民币的七天期逆回购对冲到期量。政策展望方面，11月央行口径外汇占款大跌，则进一步支撑年底前再降准预期。

--《中国新债预测》七年续发国债收益率均值3.01%，年末配置需求料一般

中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，美联储议息决议公布时点临近，利率债现券走势略显谨慎，加上年末机构交易、配置需求趋弱，预计该期国债中标收益率接近二级，预测均值在3.01%。

--中国货币市场：短端利率微动长端略有上行，跨年需求增多但流动性无忧

中国银行间市场周二主要回购利率变动不大，跨年资金利率则小幅上扬。交易员称，资金面总体保持宽松，大行融出正常，短期限资金供需无忧；惟稍长期限需求增多致利率上行，但预计央行会适时出手维稳，流动性不用担忧。

--中国债市动态：现券收益率微跌交投偏淡，后市料仍受宽松预期支撑

中国银行间债市周二早盘现券收益率略回落，交投偏淡。交易员称，继上日经济数据向好带来短暂调整后，今日现券重回暖势，不过收益率整体跌幅有限；11月央行口径外汇占款下滑等带来的政策宽松预期难消，且基本面仍难脱疲弱，预计债市向暖仍存一定支撑。

--新债招标：中国进出口行五年债收益率3.1811%，七年3.4347%--业内人士

业内人士周二透露，中国进出口银行上午招标的五年期固息增发债收益率为3.1811%，同时招标的七年期增发债中标收益率为3.4347%。

--新债招标：山西3-10年一般地方债利率均落在投标区间下限--业内人士

业内人士周二透露，中国山西省上午招标的三、五、七及10年期一般地方债中标利率分别为2.71%、2.83%、3.01%和3.00%，均落在投标区间下限，对应投标倍数4.13倍、3.63倍、3.49倍和2.96倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币续跌刷新近四年半低点，监管层拦截有意控制贬值节奏

人民币兑美元即期周二早盘触及6.4698元再刷新近四年半低点，中间价七连跌但跌幅收窄。交易员称，今日市场维持了一周以来每日贬100点左右的的惯性，但中间价偏高，且盘中遭遇结汇拦截，市场揣测监管层有意控制贬值节奏。

--券商观点：人民币汇率指数与美元脱钩，对美元明年料跌至6.8--瑞银

瑞银证券最新策略报告指出，新的人民币汇率指数预示着向人民币与美元脱钩又迈进一步，但可以认定中国央行不会严格遵从贸易加权指数，预计2016年底时美元兑人民币报6.8，根据13种货币组成的CFETS人民币汇率指数，这意味着人民币贬值2.3%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，获利回吐压力较大市场观望氛围浓厚

中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，大盘昨日大涨后今天震荡整理，昨天领涨的权重板块获利回吐压力较大，对指数形成拖累，而中小盘个股走势整体优于权重股。短期看，市场仍缺乏明显的催化剂，观望气氛较为浓厚，并静待美联储加息“靴子落地”。

--中国能源：中海油与壳牌公司将扩建广东惠州市的南海石化项目--新闻稿

中国海洋石油总公司称，其周一与荷兰皇家壳牌公司在广州签署协议，扩建双方位于广东省惠州市已有股比为50:50的合资企业。

--中国证券：新三板准入标准将再细化，拟明年5月实施市场分层--报载

中国证券报周二报导称，全国中小企业股份转让系统综合事务部总监贾忠磊表示，新三板挂牌准入标准将进一步细化，将制定分行业的审查指引；新三板明年还将制定挂牌公司分层管理的业务细则，完成技术支持准备，初步计划在明年5月份正式实施市场分层。

--中国个股：中国宝安拟以每股1.5港元对香港国际精密发起全面要约收购

中国综合型企业--中国宝安集团股份有限公司周二午间公告称，其全资子公司宝安科技拟以每股1.5港元价格有条件全面要约收购香港国际精密，以完成后者50%以上股份的收购为要约生效条件。

--中国个股：兴业证券旗下兴证国际拟在港上市，新发股份占扩大后股本25%

中国中型券商--兴业证券周二公告称，公司旗下兴证国际金融集团有限公司拟在境外发行股份并在香港联交所上市交易。在行使超额配售权前，兴证国际本次发行股数拟为发行后总股本的25%。

--企业并购：台湾日月光出价每股55台币收购矽品股权，力抗清华紫光

台湾半导体封测大厂日月光周一表示，将增持竞争对手矽品股票，使其成为全资子公司，藉以力抗中国清华紫光集团收购矽品计划。

--香港新股：中国大型期货公司弘业IPO拟筹高至7.44亿港元--销售文件