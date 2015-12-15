韩国金融市场：股市持平市场关注美联储会议，韩元上涨

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
由于全球避险情绪升温，外资连续第10日卖超韩股，截至早盘后段在主板卖超1,284亿韩元韩股。
韩元兑美元 接近中午时分在窄幅区间内波动，FOMC将在今日稍晚开始召开政策会议。
韩元兑美元报1,182.6韩元，较周一本地市场收盘价1,184.8上涨0.2%。
12月三年期公债期货 跌0.04点至109.36.
0221GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,182.6 1,184.8
日圆/韩元 9.7688/750 9.7763
韩国公债期货 * 109.36 109.40
韩国综合股价指数 1,927.64 1,927.82
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王丽鑫/刘秀红/汪红英；审校 戴素萍/徐文焰/孙茉莉)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选