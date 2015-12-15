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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 11:05 BJT

韩国金融市场：股市持平市场关注美联储会议，韩元上涨

由于全球避险情绪升温，外资连续第10日卖超韩股，截至早盘后段在主板卖超1,284亿韩元韩股。

韩元兑美元 接近中午时分在窄幅区间内波动，FOMC将在今日稍晚开始召开政策会议。

韩元兑美元报1,182.6韩元，较周一本地市场收盘价1,184.8上涨0.2%。

12月三年期公债期货 跌0.04点至109.36.

0221GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,182.6 1,184.8

日圆/韩元 9.7688/750 9.7763

韩国公债期货 * 109.36 109.40

韩国综合股价指数 1,927.64 1,927.82

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王丽鑫/刘秀红/汪红英；审校 戴素萍/徐文焰/孙茉莉)

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