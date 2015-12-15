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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 11:11 BJT

《汇市简讯》澳元/美元突破前日高点，受空头回补推动

0253 GMT
    
    * 空头回补推动澳元/美元突破上日高点0.7270美元
    * 澳洲央行会议记录及政府预算预测，并未为空头提供助力
    * 周五高点0.7281有小型阻力，若突破则上看0.7335
    * 市场预期美联储升息后的声明料相当温和，美元走势可能易受创 (
完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)

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