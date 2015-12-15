《汇市简讯》澳元/美元突破前日高点，受空头回补推动

0253 GMT * 空头回补推动澳元/美元突破上日高点0.7270美元 * 澳洲央行会议记录及政府预算预测，并未为空头提供助力 * 周五高点0.7281有小型阻力，若突破则上看0.7335 * 市场预期美联储升息后的声明料相当温和，美元走势可能易受创 ( 完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)