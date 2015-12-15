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债券 | 2015年 12月 15日 星期二 11:14 BJT

巴西经济：金融机构预计巴西央行将在2016年升息，以压制通胀

路透巴西利亚12月14日 - 根据巴西央行的一份周度调查，分析师上调了对2016年底巴西利率水平的预估，因通胀预期仍高出官方目标。

对约100家金融机构的调查中值显示，受访者预计巴西指标Selic利率将在2016年底达到14.63%，目前为14.25%。

通胀率料在2015年底和2016年底分别达到10.61%和6.80%，高于政府目标区间的上端6.5%。（完）

(编译 高琦 审校 徐文焰)

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