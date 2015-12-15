美国经济：美联储加息脚步渐近，中部地区却发出警讯

“毫无疑问制造业疲弱正累及经济增长，”UniCredit Research首席美国经济学家Harm Bandholz说道。不过制造业仅占美国经济的12%左右，而且其中一些领域，如汽车业等的表现则可圈可点。

“虽称不上事事完美，”他说道。“但美国经济也不是差到需要实行零利率。”

来自核心工业的悲观指标则表明了经济发展的参差不齐。

据运输分析公司FTR的初步数据显示，11月美国重型长途卡车订单较上年同期骤降59%，为2009年以来11月最差成绩。

农作物价格下滑和需求疲弱令农民们倍感压力。美国农户2015年全年的收入预期将减少38%，将是1983年以来最大年度降幅。美联储堪萨斯城储备银行经济分析师Nathan Kauffman称，利率升高将带来“更大的资金压力。”

底特律的汽车厂家今年的日子过得红火，但仰赖大宗商品市场的制造商们，如全球最大建筑与矿业设备制造商卡特彼勒 和农用设备生产商Deere & Co 则纷纷裁员，并警告道2016年的销售恐继续疲弱。

美国供应管理协会(ISM)11月制造业采购经理人指数(PMI)指数触及48.6。数据低于50表明制造业正在萎缩。(完)