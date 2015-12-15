美国经济：美联储加息脚步渐近，中部地区却发出警讯

美国股市: 开盘上扬，等待特朗普就职演说
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
“毫无疑问制造业疲弱正累及经济增长，”UniCredit Research首席美国经济学家Harm Bandholz说道。不过制造业仅占美国经济的12%左右，而且其中一些领域，如汽车业等的表现则可圈可点。
“虽称不上事事完美，”他说道。“但美国经济也不是差到需要实行零利率。”
来自核心工业的悲观指标则表明了经济发展的参差不齐。
据运输分析公司FTR的初步数据显示，11月美国重型长途卡车订单较上年同期骤降59%，为2009年以来11月最差成绩。
农作物价格下滑和需求疲弱令农民们倍感压力。美国农户2015年全年的收入预期将减少38%，将是1983年以来最大年度降幅。美联储堪萨斯城储备银行经济分析师Nathan Kauffman称，利率升高将带来“更大的资金压力。”
底特律的汽车厂家今年的日子过得红火，但仰赖大宗商品市场的制造商们，如全球最大建筑与矿业设备制造商卡特彼勒 和农用设备生产商Deere & Co 则纷纷裁员，并警告道2016年的销售恐继续疲弱。
美国供应管理协会(ISM)11月制造业采购经理人指数(PMI)指数触及48.6。数据低于50表明制造业正在萎缩。(完)
(编译 王洋/孙茉莉; 审校 张明钧/王丽鑫)
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。