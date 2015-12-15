澳洲财政：未来六个月的税改及减支方案对预算前景相当重要--标普

路透悉尼12月15日 - 标准普尔周二表示，未来六个月对于澳洲预算前景而言相当重要，因目前正在研议税制改革，而缩减支出方案则是卡在参议院中。

针对澳洲总理滕博尔(Malcolm Turnbull)政府提出的预算年中检讨应，标准普尔称财政前景较几个月前所提出的看法恶化，赤字预计扩大。

“未来六个月对于澳洲财政前景而言可能意义重大，”标准普尔称。