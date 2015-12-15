澳洲财政：未来六个月的税改及减支方案对预算前景相当重要--标普

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透悉尼12月15日 - 标准普尔周二表示，未来六个月对于澳洲预算前景而言相当重要，因目前正在研议税制改革，而缩减支出方案则是卡在参议院中。
针对澳洲总理滕博尔(Malcolm Turnbull)政府提出的预算年中检讨应，标准普尔称财政前景较几个月前所提出的看法恶化，赤字预计扩大。
“未来六个月对于澳洲财政前景而言可能意义重大，”标准普尔称。
“税制改革协商看来已经接近完成。而联邦政府将公布新任领导层首度提出的预算书，我们预期该预算书将透露出新领导层对于经济及财政优先事项的看法。”(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选