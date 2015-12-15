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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 11:36 BJT

澳洲财政：未来六个月的税改及减支方案对预算前景相当重要--标普

路透悉尼12月15日 - 标准普尔周二表示，未来六个月对于澳洲预算前景而言相当重要，因目前正在研议税制改革，而缩减支出方案则是卡在参议院中。

针对澳洲总理滕博尔(Malcolm Turnbull)政府提出的预算年中检讨应，标准普尔称财政前景较几个月前所提出的看法恶化，赤字预计扩大。

“未来六个月对于澳洲财政前景而言可能意义重大，”标准普尔称。

“税制改革协商看来已经接近完成。而联邦政府将公布新任领导层首度提出的预算书，我们预期该预算书将透露出新领导层对于经济及财政优先事项的看法。”(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

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