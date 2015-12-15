汽车产业：日产与雷诺的合作业务维持不变--日产执行长

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透横滨12月15日 - 日产汽车 执行长戈恩周二表示，该公司将继续像以往一样与母公司雷诺汽车(Renault) 合作；之前两公司解决了与法国政府之间的持股问题。
“我们想让这件事成为过去...继续两公司之间的合作，保留两公司各自的自主权、管理架构，并在合作的范畴内创造协同效应，”戈恩周二在日产汽车总部对记者表示。戈恩同时担任日产和雷诺的执行长。
雷诺-日产联盟在上周末就两公司与法国政府之间的权力争夺划定界线。三方达成了妥协性协议，法国政府将可对雷诺施加更大影响力，但减弱了对雷诺日本关联公司的控制。 (完) (编译 王颖；审校 张明钧)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选