中国货币市场：短端利率微动长端略有上行，跨年需求增多但流动性无忧

路透上海12月15日 - 中国银行间市场周二主要回购利率变动不大，跨年资金利率则小幅上扬。交易员称，资金面总体保持宽松，大行融出正常，短期限资金供需无忧；惟稍长期限需求增多致利率上行，但预计央行会适时出手维稳，流动性不用担忧。

他们并称，11月央行口径外汇占款大幅下降，央行公开市场则等量对冲到期量，但今日资金面对此反应不大；基本面仍疲弱不佳情况下，政策宽松局面不会改变，市场对流动性的情绪依然乐观。

“（利率）没什么大波动，各期限（资金）都能满足，大家可能更多在做一些跨年的资金，所以这块有个比较高的成交量。”北京一银行交易员说，“（21天和1个月的利率）有报的挺高往外出的，成交的波动曲线比较大，押信用债（的利率）还是比较高。”

她并称，下周14天期起的稍长期限品种利率可能会有所上扬，但预计资金不会特别紧张，年底整体宽松局面将得以维持。

中国11月央行口径外汇占款减少3,158亿元人民币，创历史第二大单月降幅，仅次于8月的减少3,183.51亿元。分析人士认为，短期内外汇占款或将出现波动，但资本出现持续大规模外流的可能性不大。

“（外占）对市场影响不大，（隔夜和七天）感觉更宽松了一点，跨年资金利率上了一点，有10几个bp（基点）吧，”华南一基金交易员称，“虽然元旦前后可能会略有紧张，但整体会维持一个平稳，我还是挺乐观的。”

虽然今日有国库现金定期存款到期，不过因目前市场流动性尚可，中国央行公开市场周二仅进行了100亿元人民币的七天期逆回购对冲到期量。政策展望方面，11月央行口径外汇占款大跌，则进一步支撑年底前再降准预期。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7649 1.7780 -1.31

七天 2.3273 2.3466 -1.93

14天 2.6015 2.6025 -0.10

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.8650 3.6850 +18.00

七天 2.9450 3.1500 -20.50

14天 2.7550 2.7000 +5.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7800 1.7800 +0.00

七天 2.4100 2.4000 +1.00

14天 2.6300 2.6100 +2.00

Shibor

其中:隔夜 1.7880 1.7880 +0.00

七天 2.2990 2.3030 -0.40

三个月 3.0510 3.0461 +0.49