汽车产业：现代汽车工会周三将举行部分罢工--韩国联合通讯社

路透首尔12月15日 - 据韩国联合通讯社报导，根据韩国全国民主劳动组合总联盟的指示，韩国现代汽车 工会周三将举行部分罢工。

韩国联合通讯社周二引述工会领导层发布的指示报导称，韩国已加入工会的现代汽车工人将罢工四小时。现代汽车未立即发表评论，记者也无法立即联系上工会相关人士置评。

韩国全国民主劳动组合总联盟已经发出周三举行“总罢工”的号召，以抗议政府的劳动改革政策，该联盟还发出周六举行更多抗议集会的呼吁。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)