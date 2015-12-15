汽车产业：现代汽车工会周三将举行部分罢工--韩国联合通讯社

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透首尔12月15日 - 据韩国联合通讯社报导，根据韩国全国民主劳动组合总联盟的指示，韩国现代汽车 工会周三将举行部分罢工。
韩国联合通讯社周二引述工会领导层发布的指示报导称，韩国已加入工会的现代汽车工人将罢工四小时。现代汽车未立即发表评论，记者也无法立即联系上工会相关人士置评。
韩国全国民主劳动组合总联盟已经发出周三举行“总罢工”的号召，以抗议政府的劳动改革政策，该联盟还发出周六举行更多抗议集会的呼吁。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选