中国汇市：人民币续跌刷新近四年半低点，监管层拦截有意控制贬值节奏

* 早盘人民币汇率随中间价刷新近四年半低点

* 离岸企稳，两岸点差微收窄

* 监管层有意控制贬值节奏

路透北京12月15日 - 人民币兑美元即期 周二早盘触及6.4698元再刷新近四年半低点，中间价七连跌但跌幅收窄。交易员称，今日市场维持了一周以来每日贬100点左右的的惯性，但中间价偏高，且盘中遭遇结汇拦截，市场揣测监管层有意控制贬值节奏。

中国外汇交易中心计算的上周五的CFETS人民币汇率指数为101.45，较2014年底升值1.45%。该指数周一并未更新。

他们并指出，人民币指数的实际意义并不大，可能是监管层分散市场注意力的手段，市场仍主要关注美元指数。美联储议息会议前夕市场情绪谨慎，但人民币贬值预期仍较浓，即期市场将继续承压。

“感觉央行不想让它（美元）涨太快，在6.5可能会守一守。前几天（美元）涨得很快，这几天就稍微往下压一压。”一外资行交易员称。

他并称，2016年人民币大方向会走弱，但也不会过度看空人民币，“跌到7左右就是极限了，因为中国经济明后两年不会走弱太多，美国经济也没有想象的那么好。”

中国11月央行口径外汇占款减少3,158亿元人民币，创历史第二大单月降幅，仅次于8月的减少3,183.51亿元。分析人士认为，短期内外汇占款或将出现波动，但资本出现持续大规模外流的可能性不大。

人民币汇率参考的“一篮子货币”权重上周五在中国外汇交易中心公布，此举意在淡化市场过分关注人民币对美元贬值走势，作为央行管理汇率的新工具，亦可为人民币对美元名义汇率弹性进一步上升提供更多支持；当然企业若要跟上形势，也应更积极管理外汇风险。

北京时间11:50，人民币兑美元 即期报6.4660元，上日收报6.4591元。今日人民币兑美元中间价 报6.4559元，上日中间价为6.4495元。人民币兑美元即期成交额 为136.78亿美元，上日半日为117.02亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周二几无变动，因原油和股市在近期大跌后稍事喘息。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.751元, 上日尾盘为6.7675元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5485/6.5499元, 上一交易日尾盘报6.5535元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4692。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。