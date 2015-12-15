中国汇市：人民币续跌刷新近四年半低点，监管层拦截有意控制贬值节奏

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
* 早盘人民币汇率随中间价刷新近四年半低点
* 离岸企稳，两岸点差微收窄
* 监管层有意控制贬值节奏
路透北京12月15日 - 人民币兑美元即期 周二早盘触及6.4698元再刷新近四年半低点，中间价七连跌但跌幅收窄。交易员称，今日市场维持了一周以来每日贬100点左右的的惯性，但中间价偏高，且盘中遭遇结汇拦截，市场揣测监管层有意控制贬值节奏。
中国外汇交易中心计算的上周五的CFETS人民币汇率指数为101.45，较2014年底升值1.45%。该指数周一并未更新。
他们并指出，人民币指数的实际意义并不大，可能是监管层分散市场注意力的手段，市场仍主要关注美元指数。美联储议息会议前夕市场情绪谨慎，但人民币贬值预期仍较浓，即期市场将继续承压。
“感觉央行不想让它（美元）涨太快，在6.5可能会守一守。前几天（美元）涨得很快，这几天就稍微往下压一压。”一外资行交易员称。
他并称，2016年人民币大方向会走弱，但也不会过度看空人民币，“跌到7左右就是极限了，因为中国经济明后两年不会走弱太多，美国经济也没有想象的那么好。”
中国11月央行口径外汇占款减少3,158亿元人民币，创历史第二大单月降幅，仅次于8月的减少3,183.51亿元。分析人士认为，短期内外汇占款或将出现波动，但资本出现持续大规模外流的可能性不大。
人民币汇率参考的“一篮子货币”权重上周五在中国外汇交易中心公布，此举意在淡化市场过分关注人民币对美元贬值走势，作为央行管理汇率的新工具，亦可为人民币对美元名义汇率弹性进一步上升提供更多支持；当然企业若要跟上形势，也应更积极管理外汇风险。
北京时间11:50，人民币兑美元 即期报6.4660元，上日收报6.4591元。今日人民币兑美元中间价 报6.4559元，上日中间价为6.4495元。人民币兑美元即期成交额 为136.78亿美元，上日半日为117.02亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周二几无变动，因原油和股市在近期大跌后稍事喘息。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.751元, 上日尾盘为6.7675元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5485/6.5499元, 上一交易日尾盘报6.5535元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4692。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。 (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选