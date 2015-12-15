《汇市简讯》美元/日圆走势因日股下跌受限，年底卖压持续

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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* 日股日经指数再度下跌，尽管美股小幅回升，卖压仍重
* 许多人仍想要锁定累积的获利，藉此填补大宗商品亏损造成的缺口
* 美元/日圆上档受限于121.18，早盘低点位于120.90
* 卖兴或将增加，121.00以下有买盘
* 日经指数在18,500点上方岌岌可危，上日低点为18,611点，目前报18,745点(完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 许娜)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选