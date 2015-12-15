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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 12:04 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势因日股下跌受限，年底卖压持续

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* 日股日经指数再度下跌，尽管美股小幅回升，卖压仍重

* 许多人仍想要锁定累积的获利，藉此填补大宗商品亏损造成的缺口

* 美元/日圆上档受限于121.18，早盘低点位于120.90

* 卖兴或将增加，121.00以下有买盘

* 日经指数在18,500点上方岌岌可危，上日低点为18,611点，目前报18,745点(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 许娜)

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