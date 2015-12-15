中国债市动态：现券收益率微跌交投偏淡，后市料仍受宽松预期支撑

路透上海12月15日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率略回落，交投偏淡。交易员称，继上日经济数据向好带来短暂调整后，今日现券重回暖势，不过收益率整体跌幅有限；11月央行口径外汇占款下滑等带来的政策宽松预期难消，且基本面仍难脱疲弱，预计债市向暖仍存一定支撑。

“收益率一点点地下，10年国开(债)下了1.5BP(基点)，国债也差不多，感觉大家是不是都抱着收益率上了就买的心态，所以(券价)跌不下去，”上海一券商交易员称。

他并表示，虽然11月央行口径外汇占款仍大幅下降，但市场已有一定预期，所以对债市带来的冲击也比较有限；而人民币贬值等导致的政策放松对冲预期，机构也在逐步的price in(提前反应)。

中国11月央行口径外汇占款减少3,158亿元人民币，创历史第二大单月降幅，仅次于8月的减少3,183.51亿元。分析人士认为，短期内外汇占款或将出现波动，但资本出现持续大规模外流的可能性不大。

一级方面，进出口银行上午招标的五年期固息增发债收益率为3.1811%，同时招标的七年期增发债中标收益率为3.4347%。上述两期债对应投标倍数分别为3.35倍和2.48倍。

“口行债也一般，年底了开始写各种年终总结，市场整体交易也不算太活跃，”上海一银行交易员认为，上日经济数据好于预期带来的冲击比较短暂，因为经济基本面仍难有根本改善，因此现券中长期向好预期仍在。

此外，虽然今日有国库现金定期存款到期，不过因目前市场流动性尚可，中国央行公开市场周二仅进行了100亿元人民币的七天期逆回购对冲到期量。政策展望方面，11月央行口径外汇占款大跌，则进一步支撑年底前再降准预期。

10年期国债150023最新报价 在3.03%/3.0050%，上日尾盘为3.0400%/3.0200%；10年期国开债150210券最新报价 在3.4000%/3.3900%，上日尾盘为3.4100%/3.4050%。