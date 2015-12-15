《全球汇市》美元持稳，油市和股市跌势暂歇带来指引

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1020 1.0990 0.27 -8.90 1.2097
美元/日圆 120.94 121.02 -0.07 1.24 119.68
欧元/日圆 133.28 133.00 0.21 -8.22 144.78
美元/瑞郎 0.9825 0.9847 -0.22 -1.17 0.9941
英镑/美元 1.5169 1.5140 0.19 -2.59 1.5573
美元/加元 1.3706 1.3733 -0.20 17.97 1.1618
澳元/美元 0.7248 0.7241 0.10 -11.26 0.8168
新西兰元/美元 0.6796 0.6754 0.62 -12.84 0.7797
澳元/日圆 87.660 87.670 -0.01 -10.30 97.750
新西兰元/日圆 82.190 81.740 0.55 -12.10 93.310
英镑/日圆 183.45 183.22 0.13 -1.29 186.38
澳元/新西兰元 1.0662 1.0710 -0.45 1.84 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/杜明霞/孙国玉/王颖；审校 高琦/李爽/王丽鑫/张明钧)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选