新兴汇市：哈萨克斯坦坚戈兑美元触及纪录低点337.80

路透阿拉木图12月15日 - 哈萨克斯坦证券交易所 ，坚戈兑美元的加权平均汇率周二触及纪录低点337.80，上日主要交易时段报322.47。

哈萨克斯坦央行周二表示，已介入外汇市场实施干预，但并未妨碍基本面因素起作用。该行称，坚戈疲弱主要是因为布兰特原油 本月下跌15%。(完)