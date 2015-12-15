台湾股市：缩量小幅收升终结五连跌，美联储会议结果前市场维持观望

路透台北12月15日 - 台湾股市周二小幅收升，终结此前连五日跌势。分析师表示，连跌多日后股市反弹，但由于成交乏量，反弹态势并不强劲，在周四凌晨美联储会议结果前市场仍维持观望。

台湾加权股价指数 收升0.41%报8,073.35点；今日成交初值 为723.29亿台币，上交易日修正后为760.04亿。

元大投顾分析师薛舜日说，〞明日台指期的结算，外资还有快2万口的多单，也不排除可能拉高结算。〞12月台指期 明天是最后交易日。

但他同时指出，近期台股仍受到国际股市影响而波动，尤其是市场担忧美国若开启升息循环，美元走势趋强，则外资不排除进一步出走新兴市场，这将不利台股后势。

兆丰投顾一不愿具名分析师表示，市场对周四凌晨将揭晓的美联储会议结果、及台湾央行可能的决定仍相当观望。且若看得久远一些，明年台湾经济展望仍然不佳，且若中国A股可能纳入新兴市场，则台股免不了权重将受到排挤而下滑，也不利外资进入台股。

美联储本周二-三将召开议息会议，目前市场大多反应了美国本次将升息的预测；而后台湾央行周四(17日)也紧接着要召开议息会议。

路透调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四的第四季理监事会议，将维持利率不变。台湾景气虽仍低迷，但美国联邦储备理事会本周四凌晨可能升息，因此继第三季的四年来首次降息动作之后，台湾央行此次料暂按兵不动。

分析师预估近两日台股指数区间落在7,980-8,350点。