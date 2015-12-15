台湾债市：10年公债殖利率随美债收小升，年底将届操作更趋保守

* 10年公债殖利率随美债小幅收升 * 年底将近操作心态保守，且观望美联储会议结果 * 104/12期殖利率短期看在1.14-1.20% 路透台北12月15日 - 台湾10年104/12期公债 殖利率周二随美债小幅收升 。交易员指出，本周美国联邦储备理事会(FED)将在周四公布议息决定，且其后台湾央行也 将公布利率决策，且年底将近各方操作心态陷于保守，公债殖利率变动不大。 交易员表示，随着时序步入12月中旬，外资在股市撤出动作预料也将减缓，交易料渐次 平静。而债市则因多数交易商今年目标达成，本年度最后的半个月，各方也倾向持盈保泰， 大幅进出的机会很小。 〞年底了，快要圣诞节，外资调节的差不多了，债市的交易商大概只会少量进出，〞一 家大型商银交易员说。 他们认为，尤其是本周还有美国联邦储备理事会(FED)将进行议息会议，本次会议的升 息可能性很高，各方也等待着FED的会后声明，这也左右市场对明年的看法。另外，台湾央 行也将在周四有利率决策会议，央行对明年的看法也对债市方向相关键。 〞现在景气情况错综复杂，这一二季的能见度很差，还是要慢慢看，〞一位证券商交易 员说。 前述银行交易员则认为，明年初外资归队后，也还要看美国若是升息后，资金撤出新兴 市场的速度如何，尤其是11月时外商银行如花旗银行、法国巴黎银行卖券都逾百亿台币，或 有可能再重启一波外商抛券潮，对短券可能造成新一波压力。 路透调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四(17日)的第四季理监事会议，将维持 利率不变。台湾景气虽仍低迷，但美国联邦储备理事会本周四凌晨可能升息，因此继第三季 的四年来首次降息动作之后，台湾央行此次料暂按兵不动。 目前美国市场投资者已基本消化美联储本周升息的预期，市场争论的焦点在很大程度上 已转向美联储明年升息的速度。美国公债价格周一下跌，盘中走势震荡，交易商观望美国联 邦储备理事会(FED/美联储)是否会在本周三宣布进行逾九年来首次升息。 交易员预估，近期五年公债104/13期殖利率区间在0.71-0.76%；10年公债104/12期殖利 率主要交投则料在1.14-1.20%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.09 0.7391% 0.7330-0.7405% 16.50 10 104/12 +0.40 1.1790% 1.1725-1.1850% 86.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.1790 5 104/13 0.7391 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)