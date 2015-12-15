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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 15:49 BJT

台湾债市：10年公债殖利率随美债收小升，年底将届操作更趋保守

* 10年公债殖利率随美债小幅收升
    * 年底将近操作心态保守，且观望美联储会议结果
    * 104/12期殖利率短期看在1.14-1.20%

    路透台北12月15日 - 台湾10年104/12期公债 殖利率周二随美债小幅收升
。交易员指出，本周美国联邦储备理事会(FED)将在周四公布议息决定，且其后台湾央行也
将公布利率决策，且年底将近各方操作心态陷于保守，公债殖利率变动不大。
    
    交易员表示，随着时序步入12月中旬，外资在股市撤出动作预料也将减缓，交易料渐次
平静。而债市则因多数交易商今年目标达成，本年度最后的半个月，各方也倾向持盈保泰，
大幅进出的机会很小。
    
    〞年底了，快要圣诞节，外资调节的差不多了，债市的交易商大概只会少量进出，〞一
家大型商银交易员说。
    
    他们认为，尤其是本周还有美国联邦储备理事会(FED)将进行议息会议，本次会议的升
息可能性很高，各方也等待着FED的会后声明，这也左右市场对明年的看法。另外，台湾央
行也将在周四有利率决策会议，央行对明年的看法也对债市方向相关键。
    
    〞现在景气情况错综复杂，这一二季的能见度很差，还是要慢慢看，〞一位证券商交易
员说。
     
    前述银行交易员则认为，明年初外资归队后，也还要看美国若是升息后，资金撤出新兴
市场的速度如何，尤其是11月时外商银行如花旗银行、法国巴黎银行卖券都逾百亿台币，或
有可能再重启一波外商抛券潮，对短券可能造成新一波压力。
    
    路透调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四(17日)的第四季理监事会议，将维持
利率不变。台湾景气虽仍低迷，但美国联邦储备理事会本周四凌晨可能升息，因此继第三季
的四年来首次降息动作之后，台湾央行此次料暂按兵不动。 
    
    目前美国市场投资者已基本消化美联储本周升息的预期，市场争论的焦点在很大程度上
已转向美联储明年升息的速度。美国公债价格周一下跌，盘中走势震荡，交易商观望美国联
邦储备理事会(FED/美联储)是否会在本周三宣布进行逾九年来首次升息。 
    
    交易员预估，近期五年公债104/13期殖利率区间在0.71-0.76%；10年公债104/12期殖利
率主要交投则料在1.14-1.20%。     
         收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年       期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5     104/13                   -0.09      0.7391%   0.7330-0.7405%      16.50
  10     104/12                   +0.40      1.1790%   1.1725-1.1850%      86.50
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         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                      没有成交
         10      104/12                        1.1790
          5      104/13                        0.7391
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)               

 (记者 高洁如; 审校  黄凯)

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