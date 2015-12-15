日本股市：日经指数收在七周半低点，关注油价及美联储升息疑虑

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透东京12月15日 - 日本股市日经指数周二收盘跌至七周半低点，因油价剧烈波动，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周料将升息之前，投资人回避风险偏高资产。
日经指数 收低1.7%至18,565.90点，为10月22日以来最低。
尽管投资人普遍预期美联储将在周三宣布近10年来首度升息，但他们也正静待官员就未来政策前景提出评论。
东证股价指数 跌1.7%至1,502.55点；JPX-日经400指数 挫跌1.7%至13,513.34点。
油价周二下跌，布兰特原油恐连续第八个交易日下滑。 (完)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选