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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 14:34 BJT

日本股市：日经指数收在七周半低点，关注油价及美联储升息疑虑

路透东京12月15日 - 日本股市日经指数周二收盘跌至七周半低点，因油价剧烈波动，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周料将升息之前，投资人回避风险偏高资产。

日经指数 收低1.7%至18,565.90点，为10月22日以来最低。

尽管投资人普遍预期美联储将在周三宣布近10年来首度升息，但他们也正静待官员就未来政策前景提出评论。

东证股价指数 跌1.7%至1,502.55点；JPX-日经400指数 挫跌1.7%至13,513.34点。

油价周二下跌，布兰特原油恐连续第八个交易日下滑。 (完)

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