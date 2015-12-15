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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 14:40 BJT

全球金市：金价走势艰困，受美联储本周稍晚料升息影响

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价格 变动 涨跌%

现货金 1063.8 1.2 0.11

现货银 13.7 -0.004 -0.03

现货铂金 850.3 1.65 0.19

现货钯金 549.5 5.05 0.93

COMEX期金 1063 -0.4 -0.04

COMEX期银 13.715 0.02 0.15

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/高琦 审校 李春喜/孙茉莉/张荻)

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