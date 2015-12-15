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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 14:39 BJT

《汇市简讯》美元/日圆回落，头寸调整需求减弱

0622 GMT

* 随着东京需求减弱，美元/日圆跌至120.76

* 在稍早低位120.90下方，从120.50开始存在支撑性买单，隔夜低位在120.35

* 市场成交量下降，许多投资者放慢行动静待明日美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布政策决定

* 美元兑其他货币基本走强，诸多日圆交叉汇率自高点回落

* 美债收益率走高为汇价带来支撑，但日股收盘跌317点或-1.68%(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校)

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