《汇市简讯》美元/日圆回落，头寸调整需求减弱

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
0622 GMT
* 随着东京需求减弱，美元/日圆跌至120.76
* 在稍早低位120.90下方，从120.50开始存在支撑性买单，隔夜低位在120.35
* 市场成交量下降，许多投资者放慢行动静待明日美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布政策决定
* 美元兑其他货币基本走强，诸多日圆交叉汇率自高点回落
* 美债收益率走高为汇价带来支撑，但日股收盘跌317点或-1.68%(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选