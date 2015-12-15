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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 14:46 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：坐等美联储政策决定

0637 GMT

* 美元/日圆跌0.21%，欧元/美元涨0.29%，新西兰元/美元涨0.49%，澳元/美元持平

* 美元/人民币离岸市场汇率跌0.17%，美元/人民币在岸市场汇率涨0.03%，美元/印尼卢比跌0.07%，美元/印度卢比跌0.22%

* 日经指数跌1.68%，中国沪综指跌0.23%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.18%，美国指标公债收益率报2.2076%，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.25%

* 澳洲预算赤字料进一步扩大，受大宗商品价格重挫拖累 (完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校)

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