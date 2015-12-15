《汇市简讯》欧洲盘初：坐等美联储政策决定

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
0637 GMT
* 美元/日圆跌0.21%，欧元/美元涨0.29%，新西兰元/美元涨0.49%，澳元/美元持平
* 美元/人民币离岸市场汇率跌0.17%，美元/人民币在岸市场汇率涨0.03%，美元/印尼卢比跌0.07%，美元/印度卢比跌0.22%
* 日经指数跌1.68%，中国沪综指跌0.23%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.18%，美国指标公债收益率报2.2076%，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.25%
* 澳洲预算赤字料进一步扩大，受大宗商品价格重挫拖累 (完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选