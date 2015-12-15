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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 14:51 BJT

新兴汇市：新兴亚币受到油价止跌及美元疲软支撑；人民币续跌

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.77 121.04 +0.22 -0.92 119.66

坡元 1.4088 1.4092 +0.03 -5.88 1.3260

台币 32.800 33.066 +0.81 -3.30 31.718

韩元 1181.67 1184.80 +0.26 -6.97 1099.30

泰铢 36.05 36.14 +0.25 -8.74 32.90

菲律宾披索 47.37 47.35 -0.03 -5.58 44.72

印尼卢比 14070.00 14075.00 +0.04 -12.01 12380.00

印度卢比 67.05 67.09 +0.07 -5.99 63.03

马币 4.3230 4.3255 +0.06 -19.12 3.4965

人民币 6.4620 6.4591 -0.04 -3.99 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/蔡美珍；审校 张荻/于春红)

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