中国资管：上周43款集合信托产品发行，新产品平均预期收益率环比上升

路透北京12月15日 - 中国西南财经大学与普益财富发布的信托理财周报显示，上周（12月5日-11日）共有19家信托公司发行了43款集合信托产品，发行数量环比增4.88%；新成立产品平均预期收益率9.66%，环比上升0.77个百分点。

其中，40款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.08亿元人民币，环比减少0.75亿元，降幅为26.50%。上周发行的信托产品总计划募集规模为83.02亿元，环比减少33.19亿元，降幅为28.56%。

上周募集规模最大的是中粮信托发行的“中粮信托-宜宾丽雅龙城项目信托贷款集合资金信托计划”，募集规模为5亿元，这是一款房地产类产品。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益 环比变化

率 12个月期 7 8.49% 下降0.48个百分点 24个月期 24 8.24% 下降0.49个百分点

上周共有9款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率9.66%，环比上升0.77个百分点%，增幅为8.66%。

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了11款，房地产领域产品发行了9款，工商企业领域产品发行了8款，金融领域发行了10款，其他领域产品发行了5款。