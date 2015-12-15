澳洲央行重申，必要时将有放宽货币政策的“一些空间”，但该行强调近期各项经济趋势表现正面，近期内没有扩大提供刺激的必要。

英国央行副总裁夏菲克表示，她希望见到薪资持续增长推升通胀后，才会支持升息，但届时利率上调速度可能快于市场预期。

路透调查显示台湾央行料将在2016年进一步降息，因全球前景恶化。

根据巴西央行的一份周度调查，分析师上调了对2016年底巴西利率水平的预估，因通胀预期仍高出官方目标。对约100家金融机构的调查中值显示，受访者预计巴西指标Selic利率将在2016年底达到14.63%，目前为14.25%。

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点

亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点

一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点

担保放款融通利率2.125% 2015年9月24日降12.5基点

短期融通利率4% 2015年9月24日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2015年12月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点

附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点

欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点

存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点

非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点